ИА «Ореанда-Новости» Секретарь столичного отделения политической партии «Единая Россия» Андрей Метельский подал в Симоновский суд города Москвы иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Пресс-секретарь суда Кристина Швадченко сообщила, что суд принял иск 29 августа, в настоящее время решается вопрос о его принятию к производству, однако суть требований истца не прокомментировала.

Ранее в пресс-службе Метельского проинформировали о намерении подать в суд в связи с расследованием о недвижимом имуществе, принадлежавшем семье единоросса. 1 июля ФБК обнародовал результаты расследования, в котором перечислялся ряд дорогостоящих объектов, которые, по утверждению авторов, принадлежали членам семьи Метельского.

Метельский заявил, что к указанной недвижимости он сам не причастен, а его мать, в частности, приобрела его на законных основаниях. Именно тогда он пообещал подать на ФБК в суд.

29 августа ФБК выпустил публикацию о приобретении Метельским в 2015 году через подставное лицо одной из московских компаний.