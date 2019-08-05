ИА «Ореанда-Новости» Глава украинской политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказал мнение, что урегулировать ситуацию в Донбассе невозможно лишь путём принятия тех или иных законов. Политик считает, что для разрешения конфликта необходимо принять комплекс мер.

Разумков признал, что ситуация на юго-востоке станы является одной из основных проблем. «Этот момент – обсуждения в стенах Верховной рады – явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть», – сказал он.