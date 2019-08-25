ИА «Ореанда-Новости» Лидеры государств «Большой семёрки» во время саммита в городе Биарриц (Франция) обсудили возможность возвращения членства России и восстановления формата «восьмёрки».

Об этом журналистам сообщил представитель правительства Японии. Он также сказал, что содержание разговора на эту тему разглашению не подлежит.

Президент США Дональд Трамп после встречи с другими политиками написал на своей странице в Twitter, что переговоры прошли успешно и что «есть прогресс».

Ранее стало известно, что на саммите «Большой семёрки» будут обсуждаться взаимоотношения с Россией, Украиной, Сирией, Ираном и другими ближневосточными странами.