25.08.2019, 08:00
Лидеры «Большой семёрки» обсудили возможность возвращения членства России
ИА «Ореанда-Новости» Лидеры государств «Большой семёрки» во время саммита в городе Биарриц (Франция) обсудили возможность возвращения членства России и восстановления формата «восьмёрки».
Об этом журналистам сообщил представитель правительства Японии. Он также сказал, что содержание разговора на эту тему разглашению не подлежит.
Президент США Дональд Трамп после встречи с другими политиками написал на своей странице в Twitter, что переговоры прошли успешно и что «есть прогресс».Ранее стало известно, что на саммите «Большой семёрки» будут обсуждаться взаимоотношения с Россией, Украиной, Сирией, Ираном и другими ближневосточными странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии