ИА «Ореанда-Новости» Власти самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) передают Украине 54 заключённых, которые были осуждены ещё до начала конфликта на юго-востоке страны. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева сообщила, что заключённые выразили желание отбывать наказание за пределами республики.

Передача осуществляется на линии соприкосновения в окрестностях города Счастье, который контролируется подразделениями украинской армии. В процессе передачи задействованы представители Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

В июле ЛНР уже передали Украине 64 заключённых. Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял о готовности продолжать данный процесс.