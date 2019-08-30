ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие отношений двух стран, а также ряд международных вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В кремлёвской пресс-службе подтвердили факт телефонных переговоров. Журналистам сообщили, что в ходе разговора Путин поздравил Лукашенко с 65-летним юбилеем.

Президенты созвонились на следующий день после визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл туда из Киева, где он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров Лукашенко с Болтоном президент заявил о готовности строить белорусско-американские отношения с США «с нового листа». В то же время представитель Белого дома заявил, что договорённостей о каких-либо «конкретных решениях» политики не достигли.