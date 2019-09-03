ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе конференции по борьбе с терроризмом, которая проводится в Минске, что осенью 2018 года власти страны были вынуждены закрыть границу с Украиной из-за угрозы терроризма. «Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо, – сказал белорусский лидер. – Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма».

Комментируя напряжённую ситуацию на юго-востоке Украины, Лукашенко отметил, что первоначально он не хотел в него вмешиваться, поскольку «знал, что там происходит и что является причиной конфликта», но затем по настоянию некоего «высокопоставленного чиновника» он отправил министра иностранных дел в международные организации с планом конкретных действий. «И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы», – сказал Лукашенко. По мнению президента, конфликт до сих пор не урегулирован, «потому что это кому-то надо».