ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что президент страны Александр Лукашенко дал кабинету министров поручение ускорить согласование с российской стороной программы действий по углублению интеграции двух государств.

Глава государства провёл с членами правительства совещание, на котором были рассмотрены вопросы экономического развития Белоруссии, в том числе отношения Минска и Москвы. Лукашенко подробно рассказал министрам о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и поручил ускорить работу над согласованием положений обновлённой программы действий.

Румас подчеркнул, что «все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться» и что министры начинают работу в этом направлении «буквально прямо сейчас».