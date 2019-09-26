ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны готовы ввести в Донбасс миротворческий контингент и взять под контроль участок границы между Украиной и Россией.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу – 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска… закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что он поддерживает идею «единой и неделимой» Украины и что для урегулирования конфликта на её юго-восточных территориях следует перейти к конкретным действиям, поскольку за прошедшие годы ситуация в Донбассе претерпела серьёзные изменения.

«Мы всегда боялись, что НАТО придет. […] Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые», – заявил Лукашенко.