ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Берлина не может быть «особых путей», которые отличались бы от позиции Европейского союза.

«Мы не должны разделять европейцев в вопросах безопасности. У Германии не может быть особых путей – ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах. Наши соседи в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что мы относимся к их потребностям в сфере безопасности так же серьёзно, как к своим», – написал дипломат в своей статье для издания Spiegel.

По словам политика, «без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно защищаться». «Да, мы хотим сильную и суверенную Европу. Но она нужна нам как часть сильного НАТО, а не как замена альянса», – подчеркнул Маас.

Помимо этого министр прокомментировал инициативу учреждения Совета безопасности Евросоюза. «Нам необходим такой орган как место, где европейцы объединят усилия в области внешней политики и политики безопасности», – написал Маас, уточнив, что Великобритания должна быть привлечена к деятельности данного института даже после выхода королевства из Союза, а США должны стать «важным партнёром» этого органа.