ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе… и его зовут Иван Дуке», – сказал политик в ходе обращённого к военным выступления в столице Венесуэлы Каракасе. По мнению Мадуро, возникновение кризиса, в который ввергнута страна, было обусловлено в том числе деятельностью колумбийских деятелей. Президент Боливарианской Республики заявил, что финансирование заговоров, нацеленных на «наполнение Венесуэлы хаосом и осуществление государственного переворота», осуществлялось именно из Колумбии.

В выступлении Мадуро была также упомянута администрация США, которая, по его словам «навязала» общественности Хуана Гуайдо – лидера парламента Венесуэлы.