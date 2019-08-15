ИА «Ореанда-Новости» Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса в подготовке покушения на него.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Сантоса, который обсуждался с Лестером Толедо (один из лидеров венесуэльской оппозиции. – Ред.)», – заявил президент Венесуэлы. Он утверждает, что эти лица предприняли попытку отправить в Каракас 32 наёмника для организации его убийства.

Летом 2018 года в столице Венесуэлы произошло покушение на Мадуро с использованием беспилотных летательных аппаратов, несущих взрывные устройства. Президент не пострадал. Семь военнослужащих получили ранения. 7 августа 2019 года Мадуро заявил, что это покушение было организовано советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.