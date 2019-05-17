ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы, созданной для урегулирования ситуации в стране. На переговорах были рассмотрены санкции США против южноамериканской республики.

6–7 мая в Коста-Рике состоялось третье заседание Международной контактной группы по Венесуэле.

Спустя неделю, 13 мая, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила о возможности прибытия в ближайшее время в Каракас «политической миссии» Международной контактной группы по Венесуэле.

В переговорах с Мадуро участвовали представители Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов.