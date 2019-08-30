ИА «Ореанда-Новости» 29 августа президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели переговоры по телефону.

30 августа пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что он «приветствовал позицию участников саммита в Биаррице (24–26 августа) о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма». В то же время Зеленский выразил обеспокоенность из-за того, что Макрон и президент США Дональд Трамп рассматривали возможность приглашения российских представителей на саммит «Большой семёрки», который состоится в Америке в 2020 году.

Помимо этого политики затронули такие темы, как обеспечение безопасности на юго-востоке Украины и предстоящая встреча в нормандском формате. Французский президент подтвердил своё намерение организовать её.