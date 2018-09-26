ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо председателю Стортинга Королевства Норвегии, в котором сообщила о том, что считает провокацией ситуацию с задержанием на территории Осло сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарёва.



Во время встречи с представителями средств массовой информации Матвиенко отметила, что российские власти “активно включились в работу по защите” задержанного в Норвегии гражданина РФ сразу же, как была получена информация.



Она указала на то, что у норвежских властей не было никаких оснований и причин для задержания Михаила Бочкарёва.



Во время встречи с представителями средств массовой информации Матвиенко отметила, что российские власти “активно включились в работу по защите” задержанного в Норвегии гражданина РФ сразу же, как была получена информация.

По словам спикера Совета Федерации, сотрудника аппарата верхней палаты парламента был приглашён в королевство структурами Европейского союза и парламентом государства. Матвиенко подчеркнула, что, если арест Михаила Бочкарёва был запланирован заранее в каких-то интересах сотрудников правоохранительных органов, то “это действительно не только провокация, это просто подлость”.





Валентина Матвиенко рассказала, что задержанный гражданин России работает в Совете Федерации более двадцати лет и является специалистом в сфере информационных технологий, рядовым сотрудником, который обеспечивает работу сайта. Спикер Совета Федерации выразила надежду на то, что россиянина освободят в ближайшее время. По словам Матвиенко, Михаил Бочкарёв принимал участие в обучающем семинаре сотрудников аппаратов парламентов со всего мира по приглашению структур Европейского союза и парламента Королевства Норвегии. Она подчеркнула, что он участвовал в мероприятиях такого рода и раньше.



Валентина Матвиенко рассказала, что Бочкарёв в ходе семинара делал лишь фотоснимки “открытой информации”, однако норвежские правоохранительные службы “это вменили ему чуть ли не [как] шпионаж, разведку”.





По мнению спикера СФ, подобные действие норвежских властей наносят урон и структурам Европейского союза, так как “это заставляет нас задуматься, стоит ли на такие мероприятия ездить, если даже по парламентской линии устраиваются такие провокации”.