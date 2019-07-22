22.07.2019, 08:21
Матвиенко считает необходимым введение в России и Белоруссии единой валюты
ИА «Ореанда-Новости» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эфире одного из белорусских телеканалов, что в России и Белоруссии должна быть введена единая валюта в рамках Союзного государства.
Политик подчеркнула, что данная мера необходима для создания «полноценного союза с точки зрения одинаково развивающихся экономик», что, если этого не сделать, двум государствам будет трудно интегрироваться, в частности определять единую финансовую и валютную политику. Кроме того, Матвиенко высказалась за «одинаковые подходы к системе налогообложения».В то же время глава Совфеда отметила, что «никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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