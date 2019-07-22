ИА «Ореанда-Новости» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эфире одного из белорусских телеканалов, что в России и Белоруссии должна быть введена единая валюта в рамках Союзного государства.

Политик подчеркнула, что данная мера необходима для создания «полноценного союза с точки зрения одинаково развивающихся экономик», что, если этого не сделать, двум государствам будет трудно интегрироваться, в частности определять единую финансовую и валютную политику. Кроме того, Матвиенко высказалась за «одинаковые подходы к системе налогообложения».

В то же время глава Совфеда отметила, что «никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства».