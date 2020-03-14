ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совфеда заявила, что Россия лучше подготовлена к кризису, чем другие страны. Об этом Матвиенко сообщила журналистам.

По мнению спикера, даже низкие цены не помешают России преодолеть кризис как минимум в течение шести лет. Такая ситуация сложилась благодаря сбалансированной экономической и финансовой политике.

Матвиенко также отметила, что у России серьёзный запас прочности. Поэтому государство сможет уверенно пройти через это сложное время.

В субботу Совфед провёл внеплановое заседание, на котором одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания Путина Федеральному собранию.