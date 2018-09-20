ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала заявление о том, что Российская Федерация планирует выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Такое заявление было сделано во время встречи с главой организации Лилиан Мори Паскье. Она добавила, что если Совету Европы “не ценно участие Российской Федерации”, значит, “дальше затягивать паузу бессмысленно”.



Такое заявление было сделано во время встречи с главой организации Лилиан Мори Паскье. Она добавила, что если Совету Европы “не ценно участие Российской Федерации”, значит, “дальше затягивать паузу бессмысленно”.

Валентина Матвиенко указала на то, что ряд решений, принятых Парламентской ассамблеей Совета Европы, в том числе выборы судей, комиссара Совета Европы, является нелегитимным без участия российской стороны. По её словам, ситуация в ПАСЕ является критической и противоречащей “принципу парламентаризма”.



Матвиенко подчеркнула, что переговоры о статусе Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы ведутся уже на протяжении четырёх лет, однако “всё стоит на мёртвой точке”.





В следующем месяце планируется проведение очередной сессии ПАСЕ, где поднимут вопрос о недопущении применения санкционных мер в отношении национальных делегаций.



Эта тема многократно выдвигалась властями Российской Федерации, начиная с 2014 года.





Сенатором Константином Косачевым было сделано заявление о том, что решение о возможном выходе российской стороны из Парламентской ассамблеи Совета Европы будет приниматься на основании итогов сессии, которая пройдёт в октябре текущего года, где также будут представлены поправки в устав организации.





Конфликт между Российской Федерацией и Советом Европы обострился в 2014-2015 годах, когда российские парламентарии были лишены ряда прав из-за позиции по Крыму. Российские власти заявили о том, что работать в подобных условиях невозможно и приняли решение прекратить участие в заседаниях.





В прошлом году российской стороной была заморожена часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Весной текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что меры российских властей привели к финансовым трудностям. Москва заявила, что не собирается возобновлять взносы.