ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня премьер Анатолий Медведев во всеуслышание заявил, что реформа повышения пенсионного возраста будет проводиться не сразу, а поэтапно и стартует она уже со следующего года.

14 июня состоялось заседание правительства, которое пролило истину на реформу о пенсионном возрасте в России. Выбран сценарий, согласно которому пенсионную черту будут поднимать постепенно каждый год на полгода. То есть для женщин реформа продлится до 2028-го, а для мужчин – до 2034 года. Возраст также определили: женщины с 63 лет начнут выходить на трудовую пенсию по возрасту, мужчины с 65 лет.

Для тех, кто в ближайшее время планировал на пенсию. Будут плавно повышать это возраст, а у молодёжи есть достаточно времени, чтобы подготовиться и адаптироваться к такой границе, говорит Анатолий Медведев.

Напомним, именно этот сценарий 63/65 лет предлагало Министерство финансов во главе с Антоном Силуановым. Были и другие варианты, когда мужчины должны были выходить на пенсию с 65-ти лет, а женщины с 60-ти. Третий вариант подразумевал порог 62/60 лет. Сейчас россияне имеют право выходить на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Также Анатолий Медведев упомянул том, что в планах для некоторых людей предусмотреть некоторые компенсации. Например, если человек работал очень много в жизни и имеет большой стаж работы 40/45 лет, то этим людям предоставят возможность выйти раньше на два года от положенной нормы.

На досрочные пенсии по прежнему будут иметь право выходить люди, работающие на вредном или опасном производстве, пострадавшие от аварии в Чернобыле, женщины с пятью детьми, инвалиды по зрению первой группы и родитель-опекун инвалида с детства а также граждане с социальными льготами.

При этом останутся без изменения к стажу у работников медицинских учреждений, педагогов и творческих работников.