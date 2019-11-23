ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России назвал главную цель «Единой России» на выборах.

Глава правительства России рассказал о главной цели партии на следующих выборах на съезде партии.

Медведев назвал целью ЕР победить честно, уверенно и безоговорочно.

Политик отметил, что 2020 год является очень важным периодом для всей страны. На следующий год Россию ждут выборы в Госдуму, поэтому все готовятся к избирательным кампаниям и единому дню голосования.

Медведев отметил, что цель у «Единой России» такая же, как и раньше. Он подчеркнул, что их соперников может и устраивает проигрыш. Однако ЕР не принадлежит к числу таких, ведь ей нужна только победа.