ИА «Ореанда-Новости» Глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском юридическом форуме, сообщил, что сейчас ведётся активная работа над концепцией нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и она будет разработана в срок до 1 июня.

«Я не так давно сказал о том, что нам нужно создать новый кодекс, потому что старый – жуткий и почти неприменимый, перегруженный гигантским количеством норм», – заявил премьер-министр.

Медведев также сказал, что в ближайшее время в правительстве будет представлена концепция реформы контрольно-надзорной системы, а предпринимательскому сообществу будет представлен проект Надзорного кодекса РФ. Политик отметил, что его положения следует синхронизировать с нормами КоАП.