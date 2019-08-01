01.08.2019, 16:23
Медведев попросил СК проверить версию о поджогах в Сибири
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Правительства попросил Следственный Комитет проверить версию об умышленном поджоге лесов и Сибири. Политик считает, что возможно это было сделано для "сокрытия незаконной вырубки" дерева. Также с расследовании будут участвовать МВД и Генпрокуратура.
Премьер-министр попросил приготовить доклад не позднее 1 ноября 2019 года.
Сейчас глава правительства находится в Забайкалье с официальным визитом. Помимо этого, он поручил увеличить количество средств, выделяемых на борьбу с катастрофой, создать резервный фонд для устранения последствий пожаров, а также предложил создать специализированный лесопожарный цент для предотвращения подобных происшествий.
Премьер-министр попросил приготовить доклад не позднее 1 ноября 2019 года.
Сейчас глава правительства находится в Забайкалье с официальным визитом. Помимо этого, он поручил увеличить количество средств, выделяемых на борьбу с катастрофой, создать резервный фонд для устранения последствий пожаров, а также предложил создать специализированный лесопожарный цент для предотвращения подобных происшествий.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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