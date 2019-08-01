ИА «Ореанда-Новости». Председатель Правительства попросил Следственный Комитет проверить версию об умышленном поджоге лесов и Сибири. Политик считает, что возможно это было сделано для "сокрытия незаконной вырубки" дерева. Также с расследовании будут участвовать МВД и Генпрокуратура. 

Премьер-министр попросил приготовить доклад не позднее 1 ноября 2019 года. 

Сейчас глава правительства находится в Забайкалье с официальным визитом. Помимо этого, он поручил увеличить количество средств, выделяемых на борьбу с катастрофой, создать резервный фонд для устранения последствий пожаров, а также предложил создать специализированный лесопожарный цент для предотвращения подобных происшествий.