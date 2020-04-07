ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий ситуации с коронавирусом. По мнению зампреда Совбеза России, главы партии «Единая Россия», опыт других стран должен послужить показателем того, что нужно готовиться и к более сложным сценариям.

Медведев отметил на видеосовещании с представителями волонтёрских центров «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, что ситуация в регионах разная. Он заявил, что все надеются на лучшее развитие событий, однако нужно быть готовым к тому, что события могут пойти по более сложному пути.

Политик призвал готовиться к более сложной ситуации. «Мы взрослые люди, видим, что в мире происходит», - подытожил Медведев.



