ИА «Ореанда-Новости». Медведев назвал смену правительства нормальной ситуацией в период перемен в стране.

Новый премьер Михаил Мишустин и экс-премьер Дмитрий Медведев встретились в Доме правительства в кабинетом министров, который уже ушёл в отставку. Медведев призвал смещённых министров к спокойной работе то момента формирования нового кабинета министров.

Медведев также отметил, что отставка правительства – естественная ситуация, так как в стране наступил период перемен. Он заявил, что всё будет происходить надлежащим образом.