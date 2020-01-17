17.01.2020, 14:20
Медведев считает смену кабмина естественной ситуацией в период перемен
ИА «Ореанда-Новости». Медведев назвал смену правительства нормальной ситуацией в период перемен в стране.
Новый премьер Михаил Мишустин и экс-премьер Дмитрий Медведев встретились в Доме правительства в кабинетом министров, который уже ушёл в отставку. Медведев призвал смещённых министров к спокойной работе то момента формирования нового кабинета министров.
Медведев также отметил, что отставка правительства – естественная ситуация, так как в стране наступил период перемен. Он заявил, что всё будет происходить надлежащим образом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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