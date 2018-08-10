ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что дальнейшее усиление санкций США по отношению к России можно расценивать как объявление о начале экономической войны. Потому что санкции можно рассматривать в качестве попытки ограничить экономическую мощь страны. А целью является попытка убрать Россию из числа мощных конкурентов. Он отметил, что от усиления санкций не стоит ждать ничего хорошего, так как она ослабляет экономику государства.



«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», – сказал он на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника.

Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы россиян, заявил, что от России в этом случае может последовать экономический, политический или другой ответ.

«На эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», – сказал он.

Премьер-министр отметил, что «в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи» и «ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют».

Дмитрий Медведев напомнил, что санкции в отношении Москвы вводились и ранее – Россия уже последние сто лет живёт в условиях санкционного давления и делается это с целью «убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле», потому что развитие России не нравилось США и другим их странам-союзникам. Со слов Медведева, эта ситуация не изменилось с начала ХХ века.

Он считает, что США ведёт недобросовестную экономическую конкуренцию, для примера он рассказал о том, что США пытается ввести ограничения России на поставки газа в Европу, потому что американцы хотят сами продавать свой сжиженный природный газ. А такую антиконкурентную меру власти США упаковали в один закон. Это, со слов Медведева, мера, «направленная на то, чтобы удушить наши возможности, это превратилось в политику». И цель России – «всем этим мерам противостоять».