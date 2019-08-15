ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года. «Это действительно важный документ, поскольку зерно – это один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта», – сказал премьер-министр на заседании кабинета министров. Он сослался на статистические данные, согласно которым по итогам 2018 года Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров зерновых в мире. Политик отметил, что сельхозпроизводители располагают всеми возможностями для того, чтобы продолжать увеличивать объёмы поставок зерна за границу без ущерба для внутреннего рынка и продовольственной безопасности страны.

Премьер заявил, что данный рынок также является перспективным и Россия способна упрочить свои позиции на нём «…Через 6 лет объём экспорта (услуг. – Ред.) должен достичь 100 миллионов долларов», – сказал глава правительства.