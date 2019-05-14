ИА «Ореанда-Новости» Глава правительства России Дмитрий Медведев выступил с критикой федеральных и региональных чиновников в связи с низким уровнем исполнительской дисциплины при выполнении ряда распоряжений президента и кабинета министров.

Премьер-министр указал на то, что многие поручения не исполняются в срок, при этом иногда по объективным причинам, а иной раз «просто… из-за разгильдяйства».

Медведев выдвинул предложение осуществить «разбор полётов» по данному вопросу, изучить на показательных примерах проблемы исполнительской дисциплины и сделать выводы как общего характера, так и конкретно в отношении виновных в неисполнении поручений должностных лиц.

В заключение глава кабмина подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения распоряжений президента и правительства, а также то, что все случаи переноса сроков исполнения должны быть обоснованными и мотивированными.