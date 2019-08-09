ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, что Россия намерена продолжать оказывать поддержку и помощь республике.

«У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения, – сказал премьер-министр. – Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнёру – республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом».

Медведев также передал Жээнбекову привет от президента России Владимира Путина, упомянув о том, что перед поездкой на заседание Евразийского межправительственного совета они обсудили отношения двух стран.

Жээнбеков заявил, что в последнее время Россия и Киргизия ведут активный диалог на высшем уровне. «Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем Вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану», – сказал политик.