ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. «Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», – сказал премьер-министр на совещании, посвящённом социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Медведев напомнил, что ранее он уже давал распоряжение ужесточить ответственность недобросовестных подрядчиков. Политик подчеркнул, что подразумевается не только административная ответственность – следует ввести также специальную уголовно-правовую норму о манипуляциях с результатами конкурсов. Медведев заявил о необходимости наказывать тех, кто изначально стремится к уничтожению результатов конкурсов. «Заявка дается в таком виде, который неисполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате всё отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», – сказал премьер. «Это надо завершать, эта проблема – сплошная по всей стране», – сказал глава кабинета министров в заключение.