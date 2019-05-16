ИА «Ореанда-Новости» Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, являющийся членом Демократической партии США, заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента страны.

«Я Билл де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента, потому что настало время поставить работающих людей на первое место», – заявил глава крупнейшего города Америки в видеообращении, обнародованном в Интернете.

Выборы президента Соединённых Штатов состоятся в ноябре 2020 года. Предполагается, что нынешний глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, попытается занять этот пост во второй раз. Ранее об участии в выборах официально заявили более двух десятков известных представителей Демократической партии США, в том числе сенатор Берни Сандерс.