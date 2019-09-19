ИА «Ореанда-Новости»
Михаил Световодин из лидеров "Либертарианской партиисообщил у себя в твиттере чтодепартамент региональной безопасности и противодействии коррупции города Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "Московского дела".Митинг пройдёт на проспекте Сахарова28 сентября с 14:00.

Напоминаем что так называемое "Московское делообъединяет в себе несколько громких уголовных делкоторые были заведены на участников митингов в Москве. Многие участники были приговорены к реальным срокамАктёр Александр Паль запустил флеш-моб в поддержку одного из судимых Павла Устиновамногие знаменитости поддержали его.