19.09.2019, 13:47
Мэрия согласовала митинг в Москве
ИА «Ореанда-Новости»
Михаил Светов, один из лидеров "Либертарианской партии" сообщил у себя в твиттере что, департамент региональной безопасности и противодействии коррупции города Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "Московского дела".Митинг пройдёт на проспекте Сахарова, 28 сентября с 14:00.
Напоминаем что так называемое "Московское дело" объединяет в себе несколько громких уголовных дел, которые были заведены на участников митингов в Москве. Многие участники были приговорены к реальным срокам. Актёр Александр Паль запустил флеш-моб в поддержку одного из судимых Павла Устинова, многие знаменитости поддержали его.
Михаил Светов, один из лидеров "Либертарианской партии" сообщил у себя в твиттере что, департамент региональной безопасности и противодействии коррупции города Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "Московского дела".Митинг пройдёт на проспекте Сахарова, 28 сентября с 14:00.
Напоминаем что так называемое "Московское дело" объединяет в себе несколько громких уголовных дел, которые были заведены на участников митингов в Москве. Многие участники были приговорены к реальным срокам. Актёр Александр Паль запустил флеш-моб в поддержку одного из судимых Павла Устинова, многие знаменитости поддержали его.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии