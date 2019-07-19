ИА «Ореанда-Новости» Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что состояние здоровья позволяет ей исполнять возложенные на неё полномочия. «Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи», – сказала политик, добавив, что она понимает, по какой причине журналисты задают ей вопросы на эту тему.

В 2021 году истечёт срок полномочий Меркель на посту канцлера ФРГ, и она выразила надежду на то, что после отставки у неё «будет другая жизнь».

Недомогание постигло канцлера Германии 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, приступ повторился 27 июня во время приёма у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и 10 июля в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.