ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она довольна тем фактом, что её преемником стал Борис Джонсон, который ранее занимал должность министра иностранных дел Соединённого Королевства.

«Я рада передать правление новому премьеру, который работал в моём кабинете министров», – сказала Мэй. Она отметила, что Джонсон привержен идее выполнить волю британского народа в отношении выхода из Европейского союза, выраженную на референдуме в 2016 году.

Мэй рассказала, что после аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II она продолжит политическую карьеру в качестве депутата национального парламента от округа Мейденхед.