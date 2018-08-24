ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было сделано заявление о том, что высказывания официального представителя Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Хизер Нойерт о недавних переговорах главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео, не соответствуют действительности.





Хизер Нойерт в ходе брифинга, который прошёл в четверг, 23 августа, заявила, что во время переговоров Помпео обратился к Лаврову с просьбой поддержать по линии Организации по запрещению химического оружия усилия по привлечению к ответственности властей Сирийской Арабской Республики за применение химоружия.





Официальным представителем МИД России было отмечено, что в случае с данным высказыванием Нойерт речь идёт о “вольной интерпретации” Соединёнными Штатами содержания беседы представителей российской и американской сторон. По слвоам Марии Захаровой, заявление официального представителя Государственного департамента Соединённых Штатов “не соответствуют действительности, подобного рода обращений Помпео не озвучивал”.





Также Захарова подчеркнула, что российские власти расценивают “такое искаженное изложение содержания” беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео как попытку Соединённых Штатов использовать двусторонний диалог по тематике конфликта на территории Сирийской Арабской Республики “для продвижения собственной политической повестки дня” применительно не только к региону, но и в рамках Организации по запрещению химического оружия.





Мария Захарова напомнила позицию российских властей относительно “продавленного Соединёнными Штатами решения” в части наделения ОЗХО функциями установления виновных в применении химоружия. Представителем МИД РФ было отмечено, что российским государством поддерживается работа ОЗХО, но в строгом соответствии с задачами о запрещении химического оружия, которые были определены Конвенцией, заключающиеся в техническом содействии национальным программам уничтожения химических арсеналов.





Также Захарова подчеркнула, что надеется, что в дальнейшем американские власти будут “более аккуратными” в высказываниях по завершению переговоров глав внешнеполитических ведомств двух государств.