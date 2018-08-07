ИА «Ореанда-Новости». Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что российские власти не одобряют то, что Соединённые Штаты Америки приняли решение о восстановлении ограничительных мер против Исламской Республики Иран.



Сообщение, в котором говорится об этом, размещено на официальном сайте внешнеполитического ведомства.



Сообщение, в котором говорится об этом, размещено на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению представителей министерства, властями США был введён первый “пакет” американских ограничений, с целью сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого Вашингтон вышел в одностороннем режиме весной текущего года. Также в сообщении Министерства иностранных дел России отмечено, что это является примером нарушения Соединёнными Штатами резолюции Совета безопасности Организации Объединённых Наций и норм международного права.



По словам представителей внешнеполитического ведомства, российскими властями осуждаются любые односторонние санкционные меры в обход решений Совета безопасности ООН, тем более, когда “они имеют экстерриториальное применение” и ими затрагиваются интересы третьих стран.





В Министерстве иностранных дел Российской Федерации утверждают, что Совместный всеобъемлющий план действий является эффективным, и иранские власти придерживаются своих обязательств, что свидетельствует о мирном характере иранской ядерной программы.



В сообщении указано, что российской стороной будут выполняться все действия, направленные на сохранение и полноценную реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россией будут предприниматься все соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Исламской Республикой Иран национальном уровне.





В понедельник, 6 августа, американским лидером Дональдом Трампом был подписан указ о восстановлении ограничительных мер в отношении иранской стороны.



Санкции будут введены в два этапа. Первый предусматривает ограничения на торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. Также под запретом будет покупка правительством республики банковских векселей Соединённых Штатов, и автомобильный сектор Ирана. Первый этап стартовал сегодня, 7 августа. С 5 ноября начнётся второй этап, который включается в себя введение санкционных мер против нефтяных операций Ирана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с Центральным банком страны.