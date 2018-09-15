ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о том, что Москва не намерена выполнять нелегитимные требования Соединённых Штатов, касающиеся дополнительных инспекций по химобъектам, в одностороннем порядке.

В Государственном департаменте США накануне объявили о возможном отказе от жёсткого пакета санкций в отношении России, составленный после скандального дела Скрипалей, но при условии, что Москва даст разрешение на проведение дополнительных инспекций на своих химических объектах. Ранее в Вашингтоне отмечалось, что в планах введение второго пакета ограничительных мер, которые будут более жёсткими и затронут кредитование российских юридических лиц, а также импорт и экспорт товаров.

Захарова отметила, что российские власти не станут реагировать на такие ультимативные требования со стороны Соединённых Штатов, потому что они выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По её словам, Москва завершила уничтожение всех запасов химического оружия под пристальным наблюдением и тщательным контролем ещё в сентябре прошлого года, с тех пор продолжая неукоснительно выполнять остальные обязательства, прописанные в КЗХО.

Согласно положениям конвенции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит инспекции на объектах. В период с января по август 2018 года она провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, за последние два года были проинспектированы четыре конверсированных объекта и через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта. То есть деятельность ОЗХО по инспектированию предприятий в России не приостанавливалась и продолжается по сей день в строгом соответствии с КЗХО.

Захарова призвала Соединённые Штаты выполнить своё основное обязательство и ликвидировать свой арсенал химического оружия, потому что от весьма внушительных запасов отравляющих веществ так и не избавились, как это сделали в Москве, хотя обязаны были сделать это ещё до апреля 2007 года, как прописано в КЗХО.