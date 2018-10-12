ИА «Ореанда-Новости». В Москве объявили о готовности обсудить с Вашингтоном возможность встречи на высшем уровне, но только при условии, что Соединённые Штаты проявят интерес к дальнейшему диалогу.

Российский дипломат, директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Георгий Борисенко пояснил, что всегда открыты к обсуждению с американской стороной всех вопросов двусторонних отношений. Несмотря на то что обе стороны не протестуют против диалога, ни одна из них не обсуждает конкретной даты встречи двух президентов, в первую очередь, потому что запросы на такую встречу из Вашингтона не поступали.

Не исключено, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов состоится в Париже 11 ноября, когда состоится празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Конечно, полноценной встречей это назвать сложно, но контакт возможен.

Все мировые СМИ строят предположения касательно даты и места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Большинство из них уверены, что переговоры находятся уже на том этапе, когда достаточно лишь выбрать дату встречи.

Так в Финляндии полагают, что встреча двух президентов может состояться именно в этой стране в начале 2019 года в рамках Арктического саммита. На мероприятие приглашены лидеры многих стран, в том числе и главы России и Соединённых Штатов, причём Путин уже подтвердил своё участие, тогда как решение Трампа последует 6 ноября.

Президенты также могли бы встретиться в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре, который будет проходить с 11 по 15 ноября, однако американский президент принял решение пропустить это мероприятие.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Москва и Вашингтон будут договариваться о встрече Путина и Трампа после предложений о сроках.

В общении с прессой оба президента обмениваются любезностями и заочными приглашениями, когда звучат вопросы о возможных будущих переговорах. Так, в конце прошлого месяца Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером.