29.04.2019, 18:51
МИД России планирует сменить посла в Великобритании
ИА «Ореанда-Новости» Стало известно о намерении российского дипломатического ведомства заменить Александра Яковенко, который на протяжении 8 лет занимал пост посла в Великобритании. Сообщается, что летом 2019 года он вернётся в Москву.«Коммерсантъ» пишет, что в качестве кандидатов на эту позицию рассматриваются главы департаментов МИДа, а не заместители министра, что связано с осложнениями отношений британско-российских отношений в связи с делом Скрипалей. В качестве наиболее вероятного претендента указан глава департамента общеевропейского сотрудничества Андрей Келин, который в 2011–2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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