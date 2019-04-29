ИА «Ореанда-Новости» Стало известно о намерении российского дипломатического ведомства заменить Александра Яковенко, который на протяжении 8 лет занимал пост посла в Великобритании. Сообщается, что летом 2019 года он вернётся в Москву.

«Коммерсантъ» пишет, что в качестве кандидатов на эту позицию рассматриваются главы департаментов МИДа, а не заместители министра, что связано с осложнениями отношений британско-российских отношений в связи с делом Скрипалей., который в 2011–2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.