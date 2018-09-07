ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было сделано заявление о том, у России есть видимые доказательства подготовки террористами провокации с использованием химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики. Она добавила, что если у Соединённых Штатов Америки есть доказательства того, что Дамаск якобы планирует устроить химическую атаку на территории провинции Идлиб, Вашингтон может направить их российской стороне по дипломатическим каналам.





Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирийской Арабской Республике Джим Джеффри заявил, что у американской стороны есть “много свидетельств того, что Сирия готовится использовать химическое оружие”. По его словам, любая военная операция в Идлибе будет “безрассудной провокацией”.





Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что борьба с террористическими группировками в республике является “наиглавнейшей задачей”.



В настоящее время территория Идлиба не контролируется правительственными силами Сирийской Арабской Республики. Там находятся боевики вооружённой оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, совершающие периодические атаки на позиции войск Сирии. В течение последних дней обстановка вокруг Сирийской Арабской Республики стала более напряжённой.





По словам официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Конашенкова, согласно данным независимых источников, террористической группировкой “Хайат Тахрир аш-Шам” (запрещена на территории РФ) готовится провокация, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения, проживающего на территории провинции Идлиб.



В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что провокация послужит очередным поводом для нанесения Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Французской Республикой ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирийской Арабской Республики.