ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил о том, что за последние семь лет американскими властями были введены 54 пакета антироссийских санкций. По его мнению, это связано с предстоящими выборами в Палату представителей.



По словам представителя ведомства, ограничительные меры Соединённых Штатов Америки являются “нелепыми показательными выступлениями сенаторов и конгрессменов перед американской публикой”.



По словам представителя ведомства, ограничительные меры Соединённых Штатов Америки являются “нелепыми показательными выступлениями сенаторов и конгрессменов перед американской публикой”.

Сергей Рябков назвал подобные инициативы со стороны американских властей “накатом на Россию”. Он отметил, что политические деятели Соединённых Штатов, “страдающие острой формой русофобии”, также признают, что ограничительные меры против российского государства не оказывают никакого влияния. По словам заместителя министра иностранных дел, продолжая вводить санкции против Российской Федерации, власти Америки только демонстрируют “собственную беспомощность”.





Также дипломатом был раскритикованы некоторые законопроекты, которые были предложен сенаторами Соединённых Штатов и находятся на стадии обсуждения. Авторы предлагают увеличивать ограничительные меры против российского государства, так как не сомневаются в “непоколебимости американской гегемонии в мире”, утверждает замминистра. Сергей Рябков подчёркивает, что американским властям не удастся оказать давление на Российскую Федерацию.





Ранее Департаментом управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединённых Штатов было сделано объявление о том, что санкции против банка “Агросоюз” вводятся за содействие сделки с участием представителя Хан Чан Су — главного управляющего Банка внешней торговли.



Представителя ведомства заявили, что, когда страна, входящая в Организацию Объединённых Наций узнаёт о том, что какое-либо лицо ведёт работу от имени или по поручению северокорейского банка, этот человек должен быть выслан властями с территории государства. В сообщении Министерства финансов Соединённых Штатов также отмечалось, что американскими властями блокируется всё имущество и любые другие активы “Агросоюза” в Америке. Представитель США в Организации Объединённых Наций Ники Хейли обвинила российскую сторону в нарушении резолюции, принятой в ООН в отношении Северной Кореи из-за якобы приёма на работу граждан КНДР.