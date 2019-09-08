ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением выборов 8 сентября в Республике Крым.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», – сказано в заявлении, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Дипломаты также указывают на ответственность, которую понесут все лица, имеющие отношение к организации голосования на территории «временно оккупированного Крыма».

Украинский МИД также обратился к другим государствам с призывом «дать принципиальную оценку незаконным действиям России» и усилить давление на российские власти.