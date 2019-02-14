ИА «Ореанда-Новости». Министерство иностранных дел России сообщило, что крайне обеспокоено положением дел с российским заключённым в США – гражданину России Роману Селезнёвым отказывают в тюрьме в медицинской помощи. Ведомство отмечает, что у него серьёзные проблемы со здоровьем, однако власти США игнорируют это и не предоставляют всю необходимую помощь.

Со слов официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, сотрудники посольства России в Вашингтоне выяснили во время последнего визита к заключённому, что тюремные власти не предоставляют тяжело больному россиянину медпомощь. Захарова отметила, что дипломаты регулярно посещают в тюрьме осуждённого за киберпреступность Романа Селезнёва, которого приговорили в США к 27 годам заключения. Он был похищен ещё в 2014 году американскими спецслужбами в третьей стране по подозрению в хищении крупных сумм денег через интернет.

Приговор россиянину был вынесен судом в Сиэтле в апреле 2017 года. Его приговор стал беспрецедентно длинным в истории США по обвинению в кибермошенничестве. На тот момент россиянину было 32 года.

Уже момент вынесения приговора было известно, что мужчина имеет серьёзные заболевания и может не дожить до окончания срока. Он получил травмы при теракте в Марокко в 2011 году, где находился как турист. Кроме многочисленных проблем со здоровьем, у него стоит металлическая платина в голове, она закрывает 30 процентов черепа.

Незадолго до вынесения приговора, Селезнёв признал вину, раскаялся в совершённом и выразил желание максимально возместить ущерб, однако суд не взял это во внимание и приговор не был смягчён.

Сторона обвинение инкриминировала Селезнёву почти 170 миллионов долларов ущерба. В США россиянина назвали лидером в международной краже номеров кредитных карт.

После вынесения приговора Селезнев назвал себя политзаключенным. Он обратился к правительству России с просьбой о помощи. В МИД России заявили, что считают изначально арест россиянина незаконным.