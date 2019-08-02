ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Японии осудило посещение председателем правительства России Дмитрием Медведевым острова Итуруп, входящего в состав южной группы Большой Курильской гряды.

«Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям, уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», – сказано в соответствующем заявлении. Японские дипломаты также обратились к российским властям с призывом «предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе для заключения мирного договора».

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» – сказал премьер-министр.