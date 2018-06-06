ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Михаил Ефремов предложил решение, которое поможет наладить отношения между Россией и Украиной и навсегда закрыть спор о Крыме. На интервью, которое опубликовано на популярном видеохостинге, актёр сказал видеоблогеру Юрию Дудю, что было бы правильным на протяжении 10-15 лет поставлять Украине газ бесплатно. Также, по мнению Михаила Ефремова, России следует подарить Крымский мост Украине, чтобы она имела доход с проездов по нему. Актёр сразу же отметил, что подобное вряд ли произойдёт. Михаил Ефремов признался, что он не поддерживает своих коллег, которые участвовали в торжественном открытии Крымского моста.



Также актёр признался, что ему меньше всего нравится в жителях РФ. Он заявил, что люди в нашей стране очень доверчивые.

«Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так... Беря государство, беря тот же "МММ". Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы», — говорит Михаил Ефремов.

Интервьюер Юрий Дудь также заговорил с актёром о случившимся скандале во время мартовских гастролей театра «Современник» в Самаре. Тогда актёр играл главную роль в спектакле «Не становись чужим». Зрители были недовольны тем, что Михаил Ефремов говорил очень тихо, на что актёр ответил очень грубо, используя нецензурную лексику. Данный инцидент активно обсуждался в социальных сетях. Пользователи пришли к выводу, что актёр, вероятнее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. На интервью Михаил Ефремов оправдал своё поведение тем, что у него совсем не было настроение из-за того, что сцена в Самаре была плохо подготовлена – отсутствовали микрофоны и свет. Однако ранее артист заявлял, что всё дело в сложности пьесы и в публике Самары, которая не поняла этого. Он также подчеркнул, что воспринимает обрушившуюся на него критику, как зависть.



Напомним, что идея строительства Крымского моста была озвучена и одобрена ещё четыре года назад. В 2016 году началось строительство, а в 2018 – открыли автомобильное движение.