ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Советского Союза 88-летний Михаил Горбачёв попал в больницу. О его госпитализации сообщил Андре Сингер, один из режиссёров фильма о политике под названием «Встреча с Горбачёвым». Кинолента представляет собой интервью советского лидера, в качестве его собеседника выступает второй из сорежиссёров Вернер Херцог.

Показом «Встречи с Горбачёвым» завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. Ранее в дирекции фестиваля сообщали, что Горбачёв должен был сам презентовать фильм зрителям.

Теперь Сингер сказал, что политик намеревался посетить сеанс, но он находится в больнице и медики не разрешили ему приехать.