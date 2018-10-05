05.10.2018, 20:31
Минэнерго предупредило ЕС об угрозе от поиска альтернатив газа из РФ
ИА «Ореанда-Новости». Заместителем главы Министерства энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным было сделано заявление о том, что поиск более дорогих источников газа для европейских государств грозит потерей конкурентноспособности европейской экономики.
Такое заявление дипломат сделал в ходе Петербургского газового форума.
Такое заявление дипломат сделал в ходе Петербургского газового форума.
Замминистра предупредил Европейский союз, что поиск альтернатив газа из Российской Федерации может привести к плачевным последствиям.
По его словам, другими источниками топливо Европе будет предложено по более дорогой цене, чем российской стороной.
По его словам, другими источниками топливо Европе будет предложено по более дорогой цене, чем российской стороной.
Павел Сорокин указал на то, что в этой ситуации необходимо учесть демографические и социальные проблемы. Он подчеркнул, что трудно оставаться конкурентоспособным через двадцать лет, “когда демографические проблемы ещё больше обострятся в связи со старением населения, социальные проблемы обострятся в связи с достаточно большой прослойкой, которую нужно будет содержать, плюс ещё не будет дешёвых энергоносителей”. По мнению заместителя министра энергетики Российской Федерации, Европейский союз продолжает искать более дорогие энергоносители, что “весьма странно и контрпродуктивно”.
В настоящее время Европейский Союз имеет мощности, которые позволяют принимать более ста миллионов тонн сжиженного газа из Соединённых Штатов Америки в год. Однако в Европе идёт работа над расширением импорта СПГ, в том числа строятся терминалы для американского энергоносителя в Королевстве Испания, Республике Хорватия, Греческой Республике, Королевстве Швеция и Республике Польша. К 2030 году Европейский союз планирует довести долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении до 32 процентов.
Ранее заместителем главы Министерства иностранных дел Российской федерации Александром Панкиным была дана оценка перспективам возобновления диалога российской стороны с Европейским союзом. По его мнению, на настоящий момент перспективы “нулевые”.
Такое заявление заместитель главы российского внешнеполитического ведомства было сделано во время выступления на сессии “Перспективы партнерства России и ЕС в сфере энергетики и энергоэффективности” на Российской энергетической неделе.
Такое заявление заместитель главы российского внешнеполитического ведомства было сделано во время выступления на сессии “Перспективы партнерства России и ЕС в сфере энергетики и энергоэффективности” на Российской энергетической неделе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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