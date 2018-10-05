ИА «Ореанда-Новости». Заместителем главы Министерства энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным было сделано заявление о том, что поиск более дорогих источников газа для европейских государств грозит потерей конкурентноспособности европейской экономики.



Такое заявление дипломат сделал в ходе Петербургского газового форума.



Такое заявление дипломат сделал в ходе Петербургского газового форума.

Замминистра предупредил Европейский союз, что поиск альтернатив газа из Российской Федерации может привести к плачевным последствиям.



По его словам, другими источниками топливо Европе будет предложено по более дорогой цене, чем российской стороной.





Павел Сорокин указал на то, что в этой ситуации необходимо учесть демографические и социальные проблемы. Он подчеркнул, что трудно оставаться конкурентоспособным через двадцать лет, “когда демографические проблемы ещё больше обострятся в связи со старением населения, социальные проблемы обострятся в связи с достаточно большой прослойкой, которую нужно будет содержать, плюс ещё не будет дешёвых энергоносителей”. По мнению заместителя министра энергетики Российской Федерации, Европейский союз продолжает искать более дорогие энергоносители, что “весьма странно и контрпродуктивно”.





В настоящее время Европейский Союз имеет мощности, которые позволяют принимать более ста миллионов тонн сжиженного газа из Соединённых Штатов Америки в год. Однако в Европе идёт работа над расширением импорта СПГ, в том числа строятся терминалы для американского энергоносителя в Королевстве Испания, Республике Хорватия, Греческой Республике, Королевстве Швеция и Республике Польша. К 2030 году Европейский союз планирует довести долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении до 32 процентов.





Ранее заместителем главы Министерства иностранных дел Российской федерации Александром Панкиным была дана оценка перспективам возобновления диалога российской стороны с Европейским союзом. По его мнению, на настоящий момент перспективы “нулевые”.



Такое заявление заместитель главы российского внешнеполитического ведомства было сделано во время выступления на сессии “Перспективы партнерства России и ЕС в сфере энергетики и энергоэффективности” на Российской энергетической неделе.







