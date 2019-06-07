ИА «Ореанда-Новости» Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал недовольство предпринимательских кругов инвестиционными условии проявлениями нигилизма.

«Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но всё равно «всё плохо». Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть», – сказал политик.

Силуанов в числе прочего указал на то, что отдельные бизнесмены по-прежнему выводят средства за границу, в том числе в офшоры.

Он отметил, что объёмы инвестиций в России увеличиваются и к концу 2019 года ожидается дальнейший рост темпов их роста.

Чиновник также упомянул о разработке правительственного законопроекта о защите инвестиций, который, по его мнению, является способен стать инвестиционным кодексом страны.