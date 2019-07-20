ИА «Ореанда-Новости» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в резкой форме раскритиковал подписанный 19 июля президентом Владимиром Зеленским указ о повышении качества автодорог на территории страны.

Омелян указал на то, что глава государства существенно ошибся в подсчёте необходимых средств и времени. «Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов. – Ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения», – написал политик в одной из социальных сетей. Омелян настаивает на том, что на это необходимо в три раза больше денег. Кроме того, по его мнению, невозможно выполнить поручения Зеленского в течение предписанного срока. «Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» – написал Омелян.