ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал комментарий к данным из Всемирного доклада о счастье, который был обнародован Организацией Объединённых Наций и в соответствии с которым украинцы были признаны одним из самых несчастных народов в мире. «Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния», – написал политик в Интернете. Климкин указал основные, по его мнению, причины несчастья соотечественников, к которым он отнёс «российскую агрессию» и «советское наследие».

Для исследования ООН применялись шесть показателей: объём ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Россия заняла 68-е место в списке, Украина – 133-е.