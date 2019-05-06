ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов заявил, что он покинет свой пост после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. При этом руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что он не будет уволен, поскольку в государстве «должна быть политическая культура». Климкин сказал, что следует «позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона».

Украинский политолог Андрей Золотарёв посчитал решение министра об отставке закономерным. Он указал на то, что «лучше уйти с высоко поднятой головой, пока тебя не выставили за дверь».

По мнению Золотарёва, Климкин привёл страну к дефолту во внешнеполитической сфере.

Политолог и экономист Александр Дудчак высказал мнение, что едва ли Зеленский выразил бы желание оставить человека из администрации Порошенко в правительстве страны.

По закону президент Украины может повлиять на назначение лишь двух министров: иностранных дел и обороны. Таки образом, правительство Владимира Гройсмана, скорее всего, будет продолжать работу до избрания Верховной рады.