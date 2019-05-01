ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила главу министерства обороны Гэвина Уильямсона. В качестве причины отставки чиновника указана утрата веры в его способность занимать этот пост. По информации сотрудников британского телеканала Sky News, увольнение Уильямсона обусловлено недавним скандалом, связанным с покушениями на промышленный шпионаж со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Новым руководителем оборонного ведомства назначен Пенни Мордонт, ранее возглавлявший министерство по вопросам международного развития.